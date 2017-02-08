امل ابو زيد عبر “تويتر”: لقد حقق الفريق الأكبر من الموارنة هذا العام إنجازات عديدة أبرزها وحدة الصف وانتخاب رأس الهرم وتفعيل المؤسسات

darine alameh

امل ابو زيد عبر “تويتر”: لقد حقق الفريق الأكبر من الموارنة هذا العام إنجازات عديدة أبرزها وحدة الصف وانتخاب رأس الهرم وتفعيل المؤسسات

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