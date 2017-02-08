شكري: مصر طالما طالبت بوقف إطلاق النار ونحن على مشارف مشاورات سياسية تضم كل الأطياف

أخبار متفرقة
- اللواءشكري: نطالب بدور أكبر للأمم المتحدة في حل الأزمة السورية
- امن وقضائياتبعد احباط العملية الارهابية في “سوليدير”.. هذا ما كشف!
- اللواءالصفدي: اتصالاتنا الدولية بشأن سوريا تتم في إطار المرجعيات ولا اتصال مباشر مع طهران
- اللواءالصفدي: حماية الحدود الأردنية الشمالية أولوية مطلقة والجيش الأردني قادر على ذلك
- اللواءموسكو: الوضع حول الإتفاق النووي الإيراني مقلق لكنه لا يتطلب عقد اجتماع طارئ لمجموعة الخمسة زائدا واحدا
- اللواءالصفدي: نتعامل مع كل الجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل الأزمة السورية
- اللواءالصفدي: الانتصار على الإرهاب يتطلب تنسيقا أمنيا وعسكريا وجهدا فكريا للرد على المروجين لهذه الظاهرة
- اللواءالصفدي: نقلنا للإدارة الأميركية وجهة النظر الأردنية حيال أي تعهدات تضر بهوية القدس
- اللواءشكري: الأردن ومصر يتعاونان بشكل وثيق وعميق في مكافحة الإرهاب
- اللواءشكري: قنوات الاتصال المصرية السعودية قائمة ولا تحتاج لوساطة