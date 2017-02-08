شكري: مصر طالما طالبت بوقف إطلاق النار ونحن على مشارف مشاورات سياسية تضم كل الأطياف

دلال ديب

شكري: مصر طالما طالبت بوقف إطلاق النار ونحن على مشارف مشاورات سياسية تضم كل الأطياف

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