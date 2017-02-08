صحاب المحال التجارية على أوتوستراد حلبا ناشدوا اللبكي ايجاد حل لمشكلة المجاري

محمّد جابر

صحاب المحال التجارية على أوتوستراد حلبا ناشدوا اللبكي ايجاد حل لمشكلة المجاري

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