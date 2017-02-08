صوت لبنان 100.5 : إطلاق نار على الفلسطيني السوري “يوسف.ش” داخل مخيم عين الحلوة نقل على أثره إلى مستشفى الراعي

darine alameh

صوت لبنان 100.5 : إطلاق نار على الفلسطيني السوري “يوسف.ش” داخل مخيم عين الحلوة نقل على أثره إلى مستشفى الراعي

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