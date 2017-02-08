فوز رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة

darine alameh

فوز رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة

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