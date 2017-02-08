فوز رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة

أخبار متفرقة
- دولياتالاتحاد الاوروبي: اول لقاء بين موغيريني وتيلرسون خلال ايام
- اللواءالنائب بطرس حرب أجرى اتصالاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معزياً إياه بوفاة والدته
- اللواءمحفوض عبر “تويتر”: عشية عيد مار مارون نستذكر ما قاله شارل مالك عن دور الموارنة وإيمانهم بمطلب الحرية الكيانية الشخصية الإنسانية المسؤولة كأقدس شيء في الوجود.
- اللواءرويترز: انفجار يهز منشأة كيميائية شرق الصين
- اللواءإتحاد بلديات زغرتا باشر بترميم القسم الاكثر تضررا من جدار الدعم في كفرياشيت
- اللواءصحاب المحال التجارية على أوتوستراد حلبا ناشدوا اللبكي ايجاد حل لمشكلة المجاري
- اللواءقوات التحالف الدولي: نتوقع اتمام عزل مدينة الرقة السورية خلال أسابيع قليلة المقبلة
- اللواءالبنتاغون: واشنطن تدعم قنوات التواصل مع موسكو لتفادي التصادم في الاجواء السورية
- اللواءالجيش الأميركي: سيتم عزل معقل داعش في الرقة خلال أسابيع قليلة
- عربياتالعاهل الأردني: على القاهرة وعمان السعي الحثيث للتواصل مع واشنطن