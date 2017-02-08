قطع طريق الشويفات عند مفرق الصحرا بالاطارات المشتعلة حيث تعمل عناصر مفرزة سير بعبدا على اعادة فتحها

أخبار متفرقة
- اللواءالجيش السوري الحر يسيطر على تلال استراتيجية في مدينة الباب شمال سوريا بدعم من القوات التركية في إطار عملية درع الفرات
- لبنانبهية الحريري استقبلت السفيرة الأميركية
- اللواءالتحكم المروري: تحويل السير القادم على جسر برج حمود من الدكوانة باتجاه ساحة ساسين
- اللواءالنائب بهية الحريري استقبلت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد في زيارة بروتوكولية
- اللواءالبنك الدولي وشركة بوتاش التركية يوقعان على اتفاقية لإقراض الأخيرة مبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خطوط نقل الغاز الطبيعي (الأناضول)
- اللواءالجميّل: نشجع الاستثمار العربي في لبنان لانه دافع للإقتصاد اللبناني وللدول الخليجية دور اساسي بانعاش الاقتصاد اللبناني تاريخيا
- اللواءالمتحدث باسم الرئاسة التركية: ننسق مع روسيا لتجنب مواجهة مع النظام السوري
- اللواءالبابا فرنسيس عبر تويتر:من يشجّع الإتجار بالأشخاص هو مسؤول أمام الله لنصلِّ من أجل ارتداد القلوب
- اللواءوزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر”: أهنىء اللبنانيين جميعا والموارنة بالأخص بعيد القديس مار مارون.عسى أن تشمل شفاعته لبنان
- اللواءمتحدث باسم الرئيس التركي: أنقرة لديها خطة مفصلة لهزيمة داعش في الرقة وتجري مباحثات حولها مع الأطراف المعنية