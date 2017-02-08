قطع طريق الشويفات عند مفرق الصحرا بالاطارات المشتعلة حيث تعمل عناصر مفرزة سير بعبدا على اعادة فتحها

دلال ديب

قطع طريق الشويفات عند مفرق الصحرا بالاطارات المشتعلة حيث تعمل عناصر مفرزة سير بعبدا على اعادة فتحها

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