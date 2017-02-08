قوات التحالف الدولي: نتوقع اتمام عزل مدينة الرقة السورية خلال أسابيع قليلة المقبلة

darine alameh

قوات التحالف الدولي: نتوقع اتمام  عزل مدينة الرقة السورية خلال أسابيع قليلة المقبلة

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