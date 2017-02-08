مجلس الوزراء يستكمل درس الموازنة في جلستين الأسبوع المقبل وجلسات يومية لقانون الإنتخاب

«مفاجأة» أولى جلسات مشروع قانون الموازنة كانت «انتخابية» عبر مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني إلى طلب عقد جلسة قريبة للحكومة لمناقشة قانون الانتخاب، بعدما تمّ بحثه لفترة من خارجها، هذا الطلب جاء بناء على اقتراح قواتي مدعوماً كذلك من وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي سبق وقال قبيل انعقاد الجلسة انه حان الوقت لأن يضع مجلس الوزراء يده على مشروع قانون الانتخاب.

ولم يكن الاقتراح محور رفض أو طلب بالتأجيل، إنما حصر تجاوباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عبّر عن ضرورة انتاجية الحكومة وعقد جلسات يومية لإقرار قانون الانتخاب.

ربما حرّك الطرح «القواتي» أو ما وصف بالاشارة «القواتية» مشروعية البحث داخل الحكومة سواء كان الأمر منسقاً فيه أم لا، خصوصاً انه جاء في سياق التمني، بتكثيف جلسات مجلس الوزراء حول مواضيع تتصل باستحقاقات داهمة كمشروع الموازنة وقانون الانتخاب وغيرها، على انه في لحظة حاسمة سيطرح الموضوع، من دون ان تحدد هذه اللحظة.

وكان الموضوع الانتخابي حاضراً في لقاء عقد قبيل بداية الجلسة بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي وصفه «بالممتاز» مستبعداً طرح موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات في جلسة الحكومة، وهو أتى بعد التطورات التي سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية أمنياً.

وبعيداً عن هذا الموضوع الذي علم انه لم يناقش ابداً داخل المجلس، حتى أن أحد الوزراء نفى أن يكون زميله الوزير حاصباني طرح الأمر، حضر مشروع قانون الموازنة من باب عرض شفهي قدمه وزير المال علي حسن خليل بما يتعلق بالفذلكة، شارحاً ما اورده في مشروعه من دون اي ملاحظات وزارية، وهي متروكة للعرض في الجلسات اللاحقة، والتي حددت يومي الأربعاء والخميس لاستكمال البحث بالملف.

وأفيد انه سيُصار إلى التعمق بالأرقام وابداء الملاحظات العامة والقطاعية في هذه الجلسة وما يستتبعها من جلسات أخرى، خصوصاً ان كل وزير سيبدي رأيه عن المشروع وموازنة وزارته والابواب الواردة في هذا المشروع وسلسلة الرتب والرواتب والضرائب والاقتراحات الموضوعة، مع العلم أن الجلسة أمس لم تستغرق مدتها اكثر من ساعتين. وعلم أن توافقاً برز على ترك المناقشة في المشروع إلى جلسات مقبلة.

فماذا قال الوزراء عن الجلسة أمس؟

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني أوضح انه طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً لمناقشة قانون الانتخابات، لأن هذا الموضوع يناقش منذ فترة من خارج المجلس، وأكّد انه تحدث باسم وزراء «القوات» عن أهمية ادراج الموضوع على جدول الأعمال في أقرب فرصة ممكنة لمناقشته بجدية وبأسرع وقت، لافتاً إلى أن الجواب كان ايجابياً لجهة النظر إلى هذه الأمور، فالموازنة هي اولوية وكذلك قانون الانتخاب يشكل أولوية.

وعما إذا كان سيدرج قانون الانتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال: «لا اعلم ولكن اتمنى بحث الموضوع ضمن الجلسات المكثفة».

وعن موقف رئيس الجمهورية من هذا الطرح، اجاب: الرئيس أبدى ملاحظة سريعة، رافضاً الخوض في تفاصيل مداولات المجلس، لكنه قال: كان متجاوباً.

وبالنسبة إلى موضوع الموازنة، قال: «ستكون هناك نقاشات في الجلسات المقبلة، لكن اليوم استمعنا إلى العرض الأساسي للموازنة، موازنة وزارة الصحة ضرورية في مشروع القانون».

ومن جهته، أعلن وزير المال علي حسن خليل أن أي نقاش في موضوع الموازنة لم يحصل، في حين أوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن مشروع قانون الموازنة كان هو البند الوحيد المطروح في جلسة مجلس الوزراء. وأكد أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب مدرج كرقم مالي (1200 مليار) وهناك توقعات بتمريره في الموازنة ومجلس النواب سيعمد لاحقاً إلى تفصيله.

ومن جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين انه لا بدّ من استكمال النقاش، لكن هناك وقتاً ما سيحين لبحث موضوع قانون الانتخاب في مجلس الوزراء، والأمور تحتاج إلى بلورة أكثر، والجلسات المقبلة مخصصة للموازنة.

وأعلن وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش: أن موضوع السلسلة مقترح ضمن الموازنة، ولكن تمّ وضعه في باب الاحتياط، ولكن لا يمكن أن اجيب إذا كانت ستمر أم لا ونحن معها. ونحن لم نضع ضرائب ووزير المال هو من اقترح زيادة الضرائب، ولكن أهم مسألة يجب التوقف عندها هي ان هناك جدية لدى مجلس الوزراء لإنجاز الموازنة، وكيف ستصدر وما هي المقترحات التي تتضمنها، لا أعرف ولكن اهم خطوة نتيجة الوضع المالي القائم والإنفاق الحاصل من دون رقابة والفوضى المخالفة للأصول أحياناً. ويجب أن يوضع حد لهذا الواقع من خلال العودة الى الأصول عبر الموازنة والمراقبة للادارات من اجل الرقابة من مجلس النواب، وهناك قرار سياسي بالإجماع لإنهاء الموازنة.

على صعيد آخر، أوضح فنيش انه ليس هو من طرح قانون الانتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء، بل هو مطلب إحدى الكتل ولم يناقش موضوع طرحه على الجدول داخل الجلسة.

وإذ أكد أن موقف «حزب الله» واضح لجهة تأييد النسبية، قال: نحن نقول ذلك مع مبررات الموقف وضروراته ويبقى أن التواصل بين القوى، يجب أن يستمر للوصول إلى قانون انتخابي، نحن لنا رأينا والآخرون لهم رأيهم أيضاً.

وفي مجال آخر، رفض الوزير حمادة عودة النازحين السوريين في الوقت الراهن بسبب رفض الضمانات التي يقدمها بشار الأسد، متمنياً أن تتم العودة يومياً، لكن في ظل ظروف مغايرة.

المعلومات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة، ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالبيان الآتي:

«بدعوة من دولة رئيس الحكومة، عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان وجان اوغاسابيان.

في مستهل الجلسة، ابلغ الرئيس عون مجلس الوزراء انه سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة رسمية الى كل من مصر والاردن تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرا الى ان هاتين الزيارتين تندرجان في اطار اعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية وما يهم لبنان وهذه الدول.

اضاف: «خلال لقاءاتي مع الموفدين الاجانب هناك حديث واحد مشترك محوره موضوعي النازحين السوريين والحل المرجو للازمة السورية، لأن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية تتأثر بشكل او بآخر بالعدد الكبير للنازحين قياسا الى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم الا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ.» وقال «ان الجميع يقر بحجم هذه المشكلة وضخامة الاعباء التي يتحملّها لبنان الّا ان لا اجراءات مهمّة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها».

اضاف رئيس الجمهورية: «يدور الحديث حاليا عن انشاء اماكن آمنة في سوريا، وباعتقادي انّ الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين ان تكون باشراف الامم المتحدة، بل يريدونها تحت اشرافهم المباشر بحجة أن الامر يمس السيادة الوطنية».

ثم اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الى لبنان، والتي تبيّن ان المواضيع التي طرحناها خلال الزيارة الى السعودية مع خادم الحرمين الشريفين نُفذت او هي في طور التنفيذ، وسيتم تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة، وعلى الوزراء المعنيين ان يتابعوا مع نظرائهم السعوديين تنفيذ ما اتفق عليه. واكد الوزير السبهان ان سفيراً جديداً للمملكة قد تم تعيينه في لبنان وأن شركة الطيران السعودية ضاعفت رحلاتها الى لبنان، وقد بدأت تباشير عودة الاشقاء السعوديين ظاهرة للعيان خصوصا في المرافق السياحية، وأن المملكة العربية السعودية هي الداعمة الاولى للاعتدال. وكنا متوافقين على هذه المواضيع التي تم بحثها».

وقال الرئيس عون: «في هذه الجلسة سنبدأ درس موازنة العام 2017، وسيعرض وزير المال الخطوط الكبرى لها».

بعد ذلك، تحدث رئيس الحكومة فاطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوزير السبهان التي اكد فيها ان الامور الثنائية سائرة نحو الانفتاح وأن الحظر الذي كان قائما ستتم ازالته، وستتضاعف الرحلات الى لبنان. وطلب الرئيس الحريري من الوزراء عموما ومن وزير الاقتصاد على وجه الخصوص دراسة الاتفاقيات القائمة مع المملكة العربية السعودية، لكي نعمل على تطويرها نحو الافضل، مشيرا الى العمل على انشاء لجنة عليا مشتركة كما هي الحال مع مصر وقطر وغيرها من الدول، وأن جميع الوزراء والسفراء الذين يقومون بزيارتنا يطالبوننا بتفعيل هذه اللجان بأسرع وقت ممكن.

اضاف: «في ما خص موضوع النازحين، علينا ان ننظر الى ما في امكاننا ان نحصل عليه من المجتمع الدولي، بسبب وجود الاعداد الكبيرة من النازحين في لبنان. ونحن ندرس الامر مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ونطلب من سائر الوزراء التعاون معه كي نحدد المشاريع الضرورية لهذه الغاية، ونتابع وضع البرامج الخاصة بإنماء كافة المناطق اللبنانية. ومن جهتي فإني اقول للبعثات الدولية التي تزورنا ان لبنان بات بأكمله اشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب ان تشمل المساعدات لبنان بأكمله».

وختم الرئيس بالقول: «ان وزير المال سيشرح لنا الخطوط الرئيسية للموازنة العامة وسنحتاج الى جلسات عدة لدرسها».

وعلى الاثر عرض وزير المال مشروع الموازنة للعام 2017، ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل بجلستين متتاليتين لاستكمال درس مشروع الموازنة».

حوار

ثم دار حوار بين الوزير الرياشي والصحافيين فأوضح ان مناقشة مشروع الموازنة ستبدأ في الاسبوع المقبل، حيث ستكون هناك جلستان متتاليتان لهذه الغاية، بعدما انتهى وزير المال من عرض المشروع اليوم.

وردا على سؤال حول ما اذا كان حصل تجاوب مع اقتراح القوات اللبنانية تخصيص جلسات للحكومة لبحث قانون الانتخاب، قال الوزير رياشي: «لقد تجاوب الرئيس عون مع الأمر، وقال انه علينا ان نعقد جلسات يومية لاقرار قانون الانتخاب، وسيتم ابلاغنا بذلك من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء».

ورداً على سؤال أخر حول اذا ما ستكون الجلسات مفتوحة في هذا الاتجاه، اوضح الوزير الرياشي: «سنعمل على اقرار قانون للانتخاب بأسرع وقت ممكن، هذا هو الاتجاه».

واوضح الوزير الرياشي ان هناك لجاناً عدة اضافة الى كافة المكونات اللبنانية تعمل على درس مشاريع القوانين الانتخابية، لكنه في لحظة حاسمة سيكون الملف امام مجلس الوزراء وفق مشروع قانون انتخابي جديد.

ورداً على سؤال حول الموازنة، قال الوزير الرياشي: «دعونا ننتظر الى الاسبوع المقبل لنناقش الفذلكة بتفاصيلها».

واوضح رداً على سؤال آخر حول التطرق الى مواضيع اخرى في الجلسة، قال وزير الاعلام: «ان الحديث كله كان عن الموازنة».