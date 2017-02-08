محفوض عبر “تويتر”: عشية عيد مار مارون نستذكر ما قاله شارل مالك عن دور الموارنة وإيمانهم بمطلب الحرية الكيانية الشخصية الإنسانية المسؤولة كأقدس شيء في الوجود.