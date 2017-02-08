محكمة الاستئناف الأميركية تقول إنها لن تصدر حكما بشأن قرار ترامب الخاص بالهجرة اليوم

darine alameh

محكمة الاستئناف الأميركية تقول إنها لن تصدر حكما بشأن قرار ترامب الخاص بالهجرة اليوم

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