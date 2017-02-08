مكتب جريصاتي: سيبادر وزير العدل الى معالجة صدمة بطرس حرب بأن يسلّم فوراً الى وزير الاتصالات ملف الانترنت غي الشرعي ومتفرعاته كافة

أخبار متفرقة
- دولياتداخلية ايطاليا: سنزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء
- اللواءامل ابو زيد عبر “تويتر”: لقد حقق الفريق الأكبر من الموارنة هذا العام إنجازات عديدة أبرزها وحدة الصف وانتخاب رأس الهرم وتفعيل المؤسسات
- دولياتموغيريني: اوروبا بحاجة الى المهاجرين
- دولياتبولندا تطالب بمظلة نووية أمريكية أو أوروبية
- دولياتتسلل مزيد من الاتراك الى اليونان هربا من حملة التطهير في بلدهم
- اللواءالجميّل زار معراب لتقديم واجب العزاء الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوفاة والدته
- اللواءالحاج حسن من السراي الحكومي: خيار المحارق جدّي وأهم دول في العالم تعتمد المحارق
- اللواءعماد الحوت لـ”الجديد”: لا بد من احترام الاحوال الشخصية وهذا الموضوع بحاجة الى نقاش وخصوصا مع المحاكم الروحية
- اللواءبارود لـ”ال بي سي”: الطائف لم يعط يوما الحكومة صلاحية اقرار قانون للانتخاب فذلك من صلاحيات مجلس النواب ورفع عدد النواب الى 128 مخالف للطائف
- اللواءمصادر مطلعة لـ”ال بي سي”: نستبعد حصر النقاش في مجلس الوزراء بموضوع قانون الانتخاب