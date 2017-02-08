منظَّمة العفو: النظام أعدم ١٣ ألف معتقل في عمليات شنق جماعية في سجن صيدنايا

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته امس قبل اسبوعين من مفاوضات سلام مرتقبة في جنيف، ان النظام السوري ارتكب عمليات شنق جماعية سراً طالت 13 الف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وتعليقاً على التقرير، طالبت المعارضة السورية بدخول مراقبين دوليين الى سجون النظام، وبإحالة مضمون التقرير على المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدثت منظمة العفو عن «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٥، معتمدة على تحقيقات ومقابلات مع ٨٤ شاهدا بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في سجن صيدنايا، احد اكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلا عن قضاة ومحامين.

واعتبرت العفو الدولية ان تلك الاعدامات «تصل الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بتفويض من الحكومة السورية على اعلى المستويات»، مرجحة «استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة».

وكانت المنظمة وثقت في تقرير سابق في آب الماضي ظروف وفاة اكثر من ١٧ الف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن «روايات مرعبة» حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا الى الضرب حتى الموت. ولا يشمل هذا الرقم قتلى الاعدامات الـ١٣ الفاً في سجن صيدنايا.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، «المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى اماكن الاحتجاز دون اي عوائق، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي».

واكد «ضرورة تحويل ملف التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية».

الا ان الرئيس السوري بشار الاسد وقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية اعتبر ان الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن ان تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين.

وردا على سؤال لوسائل اعلام بلجيكية حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، قال الاسد: «علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى».

ميدانيا، قتل ٣٠ شخصا بينهم ١٦مدنيا في غارات جوية على مقار لجبهة فتح الشام في ادلب في شمال غرب سوريا.

(«اللواء» – وكالات)