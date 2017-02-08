وكالات: استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن قرب بلدة الخضر في بيت لحم

دلال ديب

وكالات: استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن قرب بلدة الخضر في بيت لحم

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