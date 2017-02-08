32 قتيلاً في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن

(أ ف ب) – افاد مسؤولون يمنيون ومصادر طبية ان المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مدينة المخاء الساحلية في جنوب غرب اليمن اوقعت 32 قتيلا على الاقل.

وتمكنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، من تحقيق تقدم في عدد من احياء هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الاحمر. واجبر الحوثيون على التراجع اليوم، نحو شمال وغرب المدينة حسب المصادر العسكرية، في حين اوقعت المعارك 24 قتيلا في صفوف الحوثيين وحلفائهم وثمانية قتلى في صفوف القوات الحكومية.

ويسيطر الحوثيون مع القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح على المخاء، وكانت القوات الحكومية اطلقت في السابع من كانون الثاني/يناير الماضي هجوما لاستعادة المناطق الممتدة على البحر الاحمر بطول 450 كلم وبينها مدن المخاء والحديدة وميدي قرب الحدود مع السعودية.

واوقعت المعارك منذ ذلك التاريخ اكثر من 400 قتيل. ومنذ بدء التدخل العسكري لقوات التحالف العربي في اذار/مارس 2015 قتل اكثر من 7400 شخص وفشلت حتى الان سبعة اتفاقات لوقف اطلاق النار.