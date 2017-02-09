إصابة 5 إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار وطعن شرق تل أبيب

darine alameh

إصابة 5 إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار وطعن شرق تل أبيب

 

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