إصطدام عدة سيارات داخل نفق المطار بإتجاه بيروت بسبب تسرب مادة المازوت وتوقف السير نهائيا

darine alameh

إصطدام عدة سيارات داخل نفق المطار بإتجاه بيروت بسبب تسرب مادة المازوت وتوقف السير نهائيا

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