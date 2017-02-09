إصطدام عدة سيارات داخل نفق المطار بإتجاه بيروت بسبب تسرب مادة المازوت وتوقف السير نهائيا

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- اللواءجريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
- اللواءولايتي: استهداف واشنطن للحرس الثوري بالعقوبات لن يثنيه عن متابعة دعمه لحكومتي العراق وسوريا و”حزب الله”
- اللواءمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لـ”الجزيرة”: أيّ اعتداء عسكري أميركي سيواجه من قبل إيران وحلفائها برد قاس
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