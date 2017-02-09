اتفاقٌ بين يلدريم وبنس على تكثيف التعاون الثنائي القائم على الشراكة والتحالفات في المجالات العسكرية والأمن ومكافحة الإرهاب

darine alameh

اتفاقٌ بين يلدريم وبنس على تكثيف التعاون الثنائي القائم على الشراكة والتحالفات في المجالات العسكرية والأمن ومكافحة الإرهاب

 

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