التحكم المروري: استثنائيا وتفاديا للازدحام المروري سوف يتم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونية باتجاه بيروت

darine alameh

التحكم المروري: استثنائيا وتفاديا للازدحام المروري سوف يتم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونية باتجاه بيروت

 

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