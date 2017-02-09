“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين محلة شرناي صور نقلا الى مستشفى جبل عامل للمعالجة

darine alameh

“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين محلة شرناي صور نقلا الى مستشفى جبل عامل للمعالجة

 

تعليقات الفيسبوك