الجيش التركي: ضربات جوية روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود اتراك واصابت 11 في شمال سوريا

darine alameh

الجيش التركي: ضربات جوية روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود اتراك واصابت 11 في شمال سوريا

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