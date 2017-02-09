الداخلية البحرينية: تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا

أخبار متفرقة
- اللواءالشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 بالرصاص وواحد طعناً في بيتاح تكفا واعتقال فلسطيني مشتبه به
- اللواءالداخلية البحرينية: القوة المشتركة رصدت القارب الذي كان يقل الفارين جنوب ميناء خليفة
- اللواءالداخلية البحرينية: الفارون في القارب أطلقوا النار على القوة الأمنية المشتركة التي ردت عليهم وسيطرت على القارب
- اللواءإصابة 5 إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار وطعن شرق تل أبيب
- اللواءالجيش التركي: ضربات جوية روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود اتراك واصابت 11 في شمال سوريا
- اللواءالتحكم المروري: استثنائيا وتفاديا للازدحام المروري سوف يتم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونية باتجاه بيروت
- اللواءالجيش التركي: المسؤولون الروس عبّروا عن أسفهم لمقتل الجنود الأتراك
- اللواءقائد القوات الأميركية في أفغانستان: نحن بحاجة للآلاف من الجنود لإنهاء الشلل في الحرب في أفغانستان
- اللواءبوتين يعزي أردوغان ويتفق معه على تعزيز التنسيق العسكري ضد “داعش”
- اللواءبلدية الناقورة: إقفال مركز الشؤون ردا على عدم توظيف ابناء البلدة