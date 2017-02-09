“الدفاع” الروسية: القاذفات الروسية كانت تنفذ أعمال تدمير مواقع “داعش” في الباب السورية حيث قتل عسكريون أتراك

darine alameh

“الدفاع” الروسية: القاذفات الروسية كانت تنفذ أعمال تدمير مواقع “داعش” في الباب السورية حيث قتل عسكريون أتراك

 

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