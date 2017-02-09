الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 بالرصاص وواحد طعناً في بيتاح تكفا واعتقال فلسطيني مشتبه به

darine alameh

الشرطة الإسرائيلية: إصابة 3 بالرصاص وواحد طعناً في بيتاح تكفا واعتقال فلسطيني مشتبه به

 

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