بلدية الناقورة: إقفال مركز الشؤون ردا على عدم توظيف ابناء البلدة

darine alameh

بلدية الناقورة: إقفال مركز الشؤون ردا على عدم توظيف ابناء البلدة

تعليقات الفيسبوك