ترامب: القضاء مسيّس ويهدِّد أمن أميركا

مرة جديدة يحمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على القضاء الفدرالي الذي وصفه أمس بأنه «مسيس جدا» متهما القضاة الذين سيصدرون قرارا حول مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق تنفيذه، بتعريض امن الولايات المتحدة للخطر.

وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من انحاء البلاد «لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد أن أقول أن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها.

ولكن القضاء يبدو مسيساً جدا».

وقال ترامب أن «طالبا مستواه متواضع سيفهم هذا، أي كان سيفهمه»، ملمحاً الى أن القضاة الذين يخالفونه الرأي لديهم نوايا سيئة.

وأضاف أن على قضاة سان فرانسيسكو أن يؤيدوا المرسوم «احتراماً للقضاء».

ومصير هذا الاجراء المناهض للهجرة، الاكثر اثارة للجدل منذ تنصيب ترامب رئيسا، بات بين ايدي ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو.

وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء البلاد أمس «اعتقد أن الأمن في خطر اليوم» في إطار دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحاكم الفدرالية بعد أسبوع من إصداره.

وغرد ترامب في وقت سابق «ان لم تخرج الولايات المتحدة منتصرة من هذا الاجراء (في سان فرانسيسكو) لن ننعم أبداً بالأمن الذي هو من حقنا».

على الضفة الأخرى، قالت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني امس في فاليتا ان اوروبا بحاجة الى المهاجرين من أجل اقتصادها، وأنه لا يمكنها حل ازمة الهجرة الا من خلال التعاون وليس بناء الجدران في اشارة انتقادية واضحة لترامب المصمم على بناء جدار فاصل مع المكسيك.

وافتتحت موغيريني في مالطا اجتماعا بين أوروبا وأفريقيا حول أزمة الهجرة، قبل المشاركة في حفل تخريج 89 من خفر السواحل الليبيين تدربوا على أيدي عناصر مهمة «صوفيا»، العملية البحرية الاوروبية لمكافحة المهربين.

وأضافت موغيريني «أعتقد أن على الأوروبيين أن يفهموا أننا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصاداتنا»، نظراً إلى الشيخوخة التي تواجه سكان أوروبا.

وأكدت أن «الهجرة لا يمكن ان تدار الا من خلال التعاون والشراكة».

وقالت الوزيرة «هناك قوى في العالم تسعى لاتباع نهج مختلف قائم على بناء الجدران بدلا من الشراكات» دون الاشارة مباشرة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واوضحت ان «هذه ليست الطريقة الاوروبية» مشيرة الى ان «اوروبا لا تغلق ابوابها ولن تفعل ذلك».

(أ ف ب)