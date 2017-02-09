تركيا: توقيف 4 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ضمن عملية أمنية ضدّ التنظيم في غازي عنتاب

darine alameh

تركيا: توقيف 4 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ضمن عملية أمنية ضدّ التنظيم في غازي عنتاب

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