“داعش” يقول إنه قتل 40 من القوات الكردية في هجوم في ريف الرقة الغربي

darine alameh

“داعش”  يقول إنه قتل 40 من القوات الكردية في هجوم في ريف الرقة الغربي

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