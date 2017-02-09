رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة

darine alameh

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة

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