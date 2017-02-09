رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة

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- اللواءتركيا: توقيف 4 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ضمن عملية أمنية ضدّ التنظيم في غازي عنتاب
- اللواءالكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الأزمة السورية واتفقا على زيادة التنسيق العسكري لمكافحة داعش
- اللواءمستشار المرشد الإيراني لـ”الجزيرة”: إيران وحلفاؤها سيواجهون أي اعتداء أميركي بردٍ قاسٍ
- اللواء“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البازورية صور
- اللواءالتلفزيون السوري: مقتل عدد من الأشخاص في تفجير في منطقة الزهراء في حمص وسط البلاد
- اللواءسكاي نيوز: الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن نيته تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا لليبيا بدلا من كوبلر
- اللواءوصول رؤساء شركات الطيران الأميركية الى البيت الأبيض
- اللواءعضو الائتلاف الوطني السوري يحيى مكتبي: نصرّ على أن يكون الجيش الحر والفصائل المسلحة رأس الحربة في معركة الرقة لأن أهالي المدينة عرب
- اللواءسانا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في حي الزهراء بحمص
- اللواءعضو الائتلاف الوطني السوري يحيى مكتبي لسكاي نيوز عربية: اشتباك الجيش الحر بقوات النظام قرب الباب اشتباك اضطراري