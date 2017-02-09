راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش غادر لبنان متوجها الى فرنسا

أخبار متفرقة
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- اللواءمقتل عنصرين من تنظيم القاعدة واصابة 14 آخرين بقصف جوي للجيش الليبي على قاعدة الجفرة العسكرية جنوب سرت
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- اللواءالأمن التركي يعتقل 4 يشتبه بانتمائهم الى داعش بحوزتهم 24 حزاما ناسفا