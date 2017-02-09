عباس قد يقطع التعاون الأمني مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.ط

وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس أنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.

والتقى عباس يوم الثلاثاء بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

الى ذلك، قدمت منظمتان حقوقيتان امس التماساً الى المحكمة العليا الاسرائيلية للمطالبة بالغاء قانون يشرع مصادرة اراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ويمثل رفع الالتماس الى المحكمة العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، خطوة حاسمة بالنسبة لمصير القانون الذي اثار حفيظة الفلسطينيين وقلق المجتمع الدولي.

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل للصحافيين خارج المحكمة العليا في القدس: «لا يمكن للبرلمان الاسرائيلي ان يسنَّ اي قانون يخالف الهيئات الدستورية، ونحن نعتقد ان هذا القانون غير دستوري».

وقدم مركز عدالة بالاشتراك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الفلسطيني الالتماس. واشارت بشارة الى ان المنظمتين تمثلان 17 مجلساً محلياً فلسطينياً بنيت المستوطنات المعنية بالقانون على اراضيها.

واضافت: «نأمل ان تعلن المحكمة العليا ان القانون غير دستوري وتقوم بالغائه».

في تطور أمني خطير اعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ عدة اطلقت مساء أمس من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل من دون ان تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش ان «بعضاً من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية»، في اشارة الى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ.

من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة ان القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وأكد مصدر عسكري مصري أنَّه جاري التحقق من الادعاء بإطلاق صواريخ من سيناء على مدينة إيلات.

وكانت وسائل إعلام أفادت بسماع دوي انفجار في إيلات، فيما أفاد شهود عيان في طابا المصرية، بسماع دوي الانفجارات بوضوح في الجانب المصري.

على صعيد آخر لقي مسن فلسطيني، حتفه، امس بعد أن دهسه مستوطن إسرائيلي، في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن المزارع سليمان حماد محمد صلاح (81 عاما) من بلدة الخضر، «قتل بعد أن دهسه مستوطن بالقرب من مستوطنة دانيال الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة».

(ا.ف.ب-رويترز)