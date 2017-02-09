قائد القوات الأميركية في أفغانستان: نحن بحاجة للآلاف من الجنود لإنهاء الشلل في الحرب في أفغانستان

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- اللواءالجيش التركي: المسؤولون الروس عبّروا عن أسفهم لمقتل الجنود الأتراك
- اللواءبوتين يعزي أردوغان ويتفق معه على تعزيز التنسيق العسكري ضد “داعش”
- اللواءبلدية الناقورة: إقفال مركز الشؤون ردا على عدم توظيف ابناء البلدة
- دولياتوكالة: مقتل 5 جنود أتراك في اشتباكات مع “داعش” شمالي سوريا
- اللواءالعربية: “درع الفرات” المدفعية التركية تستهدف قوات النظام بمحيط الباب
- اللواءرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة
- اللواءتركيا: توقيف 4 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ضمن عملية أمنية ضدّ التنظيم في غازي عنتاب
- اللواءالكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الأزمة السورية واتفقا على زيادة التنسيق العسكري لمكافحة داعش
- اللواءمستشار المرشد الإيراني لـ”الجزيرة”: إيران وحلفاؤها سيواجهون أي اعتداء أميركي بردٍ قاسٍ
- اللواء“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البازورية صور