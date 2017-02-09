قائد القوات الأميركية في أفغانستان: نحن بحاجة للآلاف من الجنود لإنهاء الشلل في الحرب في أفغانستان

darine alameh

قائد القوات الأميركية في أفغانستان: نحن بحاجة للآلاف من الجنود لإنهاء الشلل في الحرب في أفغانستان

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