مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لـ”الجزيرة”: أيّ اعتداء عسكري أميركي سيواجه من قبل إيران وحلفائها برد قاس

darine alameh

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لـ”الجزيرة”: أيّ اعتداء عسكري أميركي سيواجه من قبل إيران وحلفائها برد قاس

 

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