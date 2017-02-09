مطر: الحوارات تستكمل بكل جدية واخلاص ما رسخ القناعة ان الدولة وحدها السقف الواقي لكل الوطن

أخبار متفرقة
- اللواءمطر: محبتنا بعضنا لبعض وللثقة التي نحملها لبعض لا بد ان تقودنا لانقاذ الوطن
- اللواءمطر: لبنان صار حجر الزاوية في المنطقة بعدما كان هامشياً
- اللواءمطر: فلنكن يدا واحدة من أجل لبنان ولنعمل على انطلاقة جبارة لهذا الوطن
- اللواءمطر: يجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وأن نصل إلى قانون انتخابي خلال 10 أيام حتى لو سهر المسؤولون دون انقطاع
- اللواءمطر: المصالحات ولدت ارتياحاً كبيراً
- اللواءمطر: نرى اليوم في هذا العهد الفرصة لإرساء الدولة في بلادنا خاصة أن تطبيق الاتفاقات بات بين أيدي اللبنانيين
- اللواءمطر: لبنان الذي تقصدونه يا فخامة الرئيس هو لبنان القوي والموحد والميثاق والرسالة لبنان الذي يؤمن به الجميع
- اللواءمطر: انتخابكم ليس صدفة بل كان تجديداً لميثاق اللبنانيين
- اللواءمطر: نصلّي يا فخامة الرئيس ليكون عهدكم موفقاً كل التوفيق في كل لبنان
- اللواءمطر: هي بخاصة فرحة بحضوركم يا فخامة الرئيس مع السيدة الاولى