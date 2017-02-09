مطر: المصالحات ولدت ارتياحاً كبيراً

أخبار متفرقة
- اللواءمطر: نرى اليوم في هذا العهد الفرصة لإرساء الدولة في بلادنا خاصة أن تطبيق الاتفاقات بات بين أيدي اللبنانيين
- اللواءمطر: لبنان الذي تقصدونه يا فخامة الرئيس هو لبنان القوي والموحد والميثاق والرسالة لبنان الذي يؤمن به الجميع
- اللواءمطر: انتخابكم ليس صدفة بل كان تجديداً لميثاق اللبنانيين
- اللواءمطر: نصلّي يا فخامة الرئيس ليكون عهدكم موفقاً كل التوفيق في كل لبنان
- اللواءمطر: هي بخاصة فرحة بحضوركم يا فخامة الرئيس مع السيدة الاولى
- اللواءالمطران مطر في عظة قداس عيد مار مارون: فرحة العيد مضاعفة هذا العام
- نجوم وفنكارلا حداد وابنتها … لن تتخيل الشبه !!
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- نجوم وفنماجدة الرومي سفيرة الحب والسلام في تونس قريباً!!
- اللواءبدء قداس عيد مار مارون برئاسة المطران مطر وحضور عون والحريري