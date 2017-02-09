مطر: محبتنا بعضنا لبعض وللثقة التي نحملها لبعض لا بد ان تقودنا لانقاذ الوطن

أخبار متفرقة
- نجوم وفنالنجمات اللبنانيات قبل وبعد المكياج!!
- اللواءوصول رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع إلى باحة كنيسة مار سابا في بشري في إنتظار وصول جثمان والدته ماري جعجع.
- اللواءمطر: نسأل الله ان يستجيب طلباتنا وان يعيد هذا العيد على جميع اللبنانيين
- اللواءمطر: لنجعل الوطن قادر على احتضان جميع ابنائه وتأدية رسالته في المنطقة
- اللواءمطر: لبنان صار حجر الزاوية في المنطقة بعدما كان هامشياً
- اللواءمطر: فلنكن يدا واحدة من أجل لبنان ولنعمل على انطلاقة جبارة لهذا الوطن
- اللواءمطر: الحوارات تستكمل بكل جدية واخلاص ما رسخ القناعة ان الدولة وحدها السقف الواقي لكل الوطن
- اللواءمطر: يجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وأن نصل إلى قانون انتخابي خلال 10 أيام حتى لو سهر المسؤولون دون انقطاع
- اللواءمطر: المصالحات ولدت ارتياحاً كبيراً
- اللواءمطر: نرى اليوم في هذا العهد الفرصة لإرساء الدولة في بلادنا خاصة أن تطبيق الاتفاقات بات بين أيدي اللبنانيين