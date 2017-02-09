موسكو: مفاوضات جنيف يجب أن تكون مباشرة وبمشاركة الأكراد والمعارضة المعتدلة

دعا مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، إلى الحفاظ على جميع الآليات السابقة للتعاون حول سوريا وتطويرها.

وقال بورودافكين للصحفيين: “نحن نرى أن جميع … الآليات التي تمكنا من وضعها سابقا، أو التي تم التخطيط لاعتمادها خلال محادثاتنا مع الولايات المتحدة، وكذلك في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، يجب الحفاظ عليها، وتطويرها لاحقا”.

كما أعلن أن المفاوضات السورية في جنيف، المقررة يوم 20 شباط/فبراير، يجب أن تكون مباشرة وبمشاركة الأكراد والمعارضة المعتدلة التي شاركت في أستانا، وقال : “نحن نعتبر أن هذه المفاوضات يجب أن تكون مباشرة وان يضم وفد المعارضة جميع القوى السياسية لسوريا المعاصرة، التي تسعى للتسوية السلمية للنزاع في البلاد، بما في ذلك الأكراد”.

وأكد بورودافكين، أهمية “أن يكون وفد المعارضة موحدا، إن أمكن، وأن يتحدث مع الوفد الحكومي بموقف مشترك”.

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إرجاء المفاوضات السورية-السورية، من 8 شباط/فبراير إلى 20 منه ، طالبا من المعارضة السورية تشكيل وفدها الموحد حتى الثامن من شباط/فبراير، وإلا سيعمل هو على تشكيل هذا الوفد إلى جنيف.

المصدر: سبوتنيك