والدة الوزير السابق جو سركيس في ذمة الله

أخبار متفرقة
- اللواءأمين عام الأمم المتحدة يزور تركيا غدا الجمعة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها المسألة القبرصية.
- اللواءكنعان وباسيل الى بشري على متن طوافة
- دولياتالناتو: لا نملك العدد الكافي من الجنود في أفغانستان
- اللواء“الدفاع” الروسية: القاذفات الروسية كانت تنفذ أعمال تدمير مواقع “داعش” في الباب السورية حيث قتل عسكريون أتراك
- اللواءإصطدام عدة سيارات داخل نفق المطار بإتجاه بيروت بسبب تسرب مادة المازوت وتوقف السير نهائيا
- دولياتموسكو وأنقرة تطوران “آلية تنسيق” في سوريا لتجنب تكرار الحادث
- اللواءالسيد فضل الله: لمواجهة محاولات إثارة الفتن بالحوار
- اللواءالكرملين: عرقلة مجلس الشيوخ الأميركي لرفع العقوبات عن روسيا “سياسة هدامة”
- دولياتموسكو: شرعنة الاستيطان يعرض حل الدولتين للخطر
- اللواءجريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار