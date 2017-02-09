وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني: متضامنون مع مصر في حربها ضد الارهاب

darine alameh

وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني: متضامنون مع مصر في حربها ضد الارهاب

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