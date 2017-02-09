وصول رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع إلى باحة كنيسة مار سابا في بشري في إنتظار وصول جثمان والدته ماري جعجع.

لميا جردلي

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