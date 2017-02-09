وصول موكب جثمان والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” السيدة ماري جعجع إلى الديمان.

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- اللواءوصول رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع إلى باحة كنيسة مار سابا في بشري في إنتظار وصول جثمان والدته ماري جعجع.
- اللواءمطر: نسأل الله ان يستجيب طلباتنا وان يعيد هذا العيد على جميع اللبنانيين
- اللواءمطر: لنجعل الوطن قادر على احتضان جميع ابنائه وتأدية رسالته في المنطقة
- اللواءمطر: محبتنا بعضنا لبعض وللثقة التي نحملها لبعض لا بد ان تقودنا لانقاذ الوطن
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