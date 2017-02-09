ولايتي: استهداف واشنطن للحرس الثوري بالعقوبات لن يثنيه عن متابعة دعمه لحكومتي العراق وسوريا و”حزب الله”

darine alameh

ولايتي: استهداف واشنطن للحرس الثوري بالعقوبات لن يثنيه عن متابعة دعمه لحكومتي العراق وسوريا و”حزب الله”

 

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