“الإعلام الحربي”: الطائرات الروسية والسورية تستهدف تلة الـ17 المجاورة لجبل ثردة جنوب دير الزور وتدمر آليتين لـ”داعش

darine alameh

“الإعلام الحربي”: الطائرات الروسية والسورية تستهدف تلة الـ17 المجاورة لجبل ثردة جنوب دير الزور وتدمر آليتين لـ”داعش

 

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