التحكم المروري:سقوط 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة

دلال ديب

التحكم المروري:سقوط 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة

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