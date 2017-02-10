“الدفاع المدني”: إصابة شخص جراء انزلاق دراجته النارية في صفير-الضاحية الجنوبية نُقِلَ إلى مستشفى السان جورج للمعالجة

محمّد جابر

“الدفاع المدني”: إصابة شخص جراء انزلاق دراجته النارية في صفير-الضاحية الجنوبية نُقِلَ إلى مستشفى السان جورج للمعالجة

 

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