القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة المخا في جنوب غربي البلاد بالكامل

دلال ديب

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة المخا في جنوب غربي البلاد بالكامل

تعليقات الفيسبوك