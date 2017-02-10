تأجيل إصدار تقرير للأمم المتحدة عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

darine alameh

تأجيل إصدار تقرير للأمم المتحدة عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

 

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