ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات “سريعة جدا” الأسبوع القادم لضمان أمن الولايات المتحدة

darine alameh

ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات “سريعة جدا” الأسبوع القادم لضمان أمن الولايات المتحدة

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