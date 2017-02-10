جاويش أوغلو: اتفقنا مع أوكرانيا على تنقّل مواطنينا بين البلدين بالبطاقة الشخصية

darine alameh

جاويش أوغلو: اتفقنا مع أوكرانيا على تنقّل مواطنينا بين البلدين بالبطاقة الشخصية

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