دي ميستورا: هدف أستانا حماية الهدنة ولكن جنيف هدفها إطلاق المفاوضات

darine alameh

دي ميستورا: هدف أستانا حماية الهدنة ولكن جنيف هدفها إطلاق المفاوضات

 

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