ضابط في الجيش العراقي: تم العثور في الرطبة على مقبرتين تضمان رفات عناصر من قوات الأمن ومدنيين أعدمهم داعش

دلال ديب

ضابط في الجيش العراقي: تم العثور في الرطبة على مقبرتين تضمان رفات عناصر من قوات الأمن ومدنيين أعدمهم داعش

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